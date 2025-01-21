Для сдачи одной декларации по туристическому налогу на несколько объектов надо сдать уведомление

Если налогоплательщик туристического налога состоит на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения объектов размещения, расположенных на территории одного муниципального образования, он может выбрать одну ИФНС для сдачи декларации по туристическому налогу.
Для этого необходимо направить в эту ИФНС уведомление.
Форма такого уведомления утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/993@. Приказ вступает в силу 24 января 2025 года.
Уведомление сдают однократно в срок не позднее 30 дней до установленного срока сдачи декларации. Декларацию по турналогу сдают до 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
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