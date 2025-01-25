Топ-5 мошеннических сценариев в прошлом году со звонками

«Яндекс» сообщил, что в 2024 году защитил пользователей от 800 миллионов нежелательных звонков.

В 2024 году автоматический определитель номера от Яндекса обработал почти 1,5 млрд телефонных звонков с незнакомых номеров. 800 млн из них пришлись на нежелательные, в том числе мошеннические. По сравнению с 2023 годом их доля увеличилась на 16% и составила 56% от общего числа.

Определитель номера Яндекса позволяет в автоматическом режиме блокировать такие звонки. За год число вызовов, на которые не пришлось отвечать пользователям, составило более 55 млн.

Наибольший рост нежелательных вызовов за год пришелся на звонки от банков и мошенников под видом сотрудников банков — их число увеличилось на 25%.

На 21% выросло количество звонков с предложением услуг страхования. На 17,5% — количество звонков с «опросами», например, для оценки качества обслуживания.

Наиболее частыми мошенническими сценариями в прошлом году стали:

Продление договора с оператором связи — в общей структуре мошеннических вызовов этот сценарий занимает 44%. Пользователю сообщают якобы от лица оператора о завершении срока договора. Для продолжения работы связи или интернета необходимо «продлить договор» и сообщить код из СМС-сообщения.

Двухэтапное давление на пользователя — 20%. Первый звонок дает пользователю явно понять, что с ним разговаривает мошенник. После чего поступает второй звонок якобы от представителя банка, который предлагает обезопасить счета после звонка мошенника.

Обещание выдать или повысить выплачиваемые пособия, увеличить размер пенсии или пересчитать выплаты с учетом ранее упущенного стажа или данных — 16% случаев.

Предложение разблокировать якобы заблокированный из-за подозрительной активности аккаунт , например, в Госуслугах или банке — 11%.

Доставка письма из отделения почты или службы доставки — 5%. Мошенники сообщают о якобы поступившем заказном письме, для доставки которого необходимо назвать код из СМС.

Более 2 млн звонков с неизвестных номеров поступило пользователям в мессенджерах — 5% из них пользователи отметили как нежелательные. В их числе звонки якобы от лица банков и правоохранительных органов.

В 2024 году количество звонков с незнакомых номеров больше всего выросло в Пензенской области — на 86% по сравнению с 2023 годом, а также в Приморском крае на 22% и Ростовской области на 20%. Сильнее всего этот показатель сократился в Чечне — на 80%, Северной Осетии — на 50% и Забайкальском крае — на 35%.

Автоматический определитель номера доступен в приложении Яндекс с Алисой. Он защищает пользователей от звонков с неизвестных номеров, блокирует нежелательные и мошеннические вызовы, а также уведомляет о полезных — например, из клиники или службы доставки. Заявлено, что база данных определителя номера содержит десятки миллионов номеров и регулярно обновляется. Защита также работает для звонков в мессенджерах.