Мошенничество

Топ-5 мошеннических сценариев в прошлом году со звонками

«Яндекс» сообщил, что в 2024 году защитил пользователей от 800 миллионов нежелательных звонков.

В 2024 году автоматический определитель номера от Яндекса обработал почти 1,5 млрд телефонных звонков с незнакомых номеров. 800 млн из них пришлись на нежелательные, в том числе мошеннические. По сравнению с 2023 годом их доля увеличилась на 16% и составила 56% от общего числа.

Определитель номера Яндекса позволяет в автоматическом режиме блокировать такие звонки. За год число вызовов, на которые не пришлось отвечать пользователям, составило более 55 млн.

Наибольший рост нежелательных вызовов за год пришелся на звонки от банков и мошенников под видом сотрудников банков — их число увеличилось на 25%.

На 21% выросло количество звонков с предложением услуг страхования. На 17,5% — количество звонков с «опросами», например, для оценки качества обслуживания.

Наиболее частыми мошенническими сценариями в прошлом году стали:

  • Продление договора с оператором связи — в общей структуре мошеннических вызовов этот сценарий занимает 44%. Пользователю сообщают якобы от лица оператора о завершении срока договора. Для продолжения работы связи или интернета необходимо «продлить договор» и сообщить код из СМС-сообщения.

  • Двухэтапное давление на пользователя — 20%. Первый звонок дает пользователю явно понять, что с ним разговаривает мошенник. После чего поступает второй звонок якобы от представителя банка, который предлагает обезопасить счета после звонка мошенника.

  • Обещание выдать или повысить выплачиваемые пособия, увеличить размер пенсии или пересчитать выплаты с учетом ранее упущенного стажа или данных — 16% случаев.

  • Предложение разблокировать якобы заблокированный из-за подозрительной активности аккаунт, например, в Госуслугах или банке — 11%.

  • Доставка письма из отделения почты или службы доставки — 5%. Мошенники сообщают о якобы поступившем заказном письме, для доставки которого необходимо назвать код из СМС.

Более 2 млн звонков с неизвестных номеров поступило пользователям в мессенджерах — 5% из них пользователи отметили как нежелательные. В их числе звонки якобы от лица банков и правоохранительных органов.

В 2024 году количество звонков с незнакомых номеров больше всего выросло в Пензенской области — на 86% по сравнению с 2023 годом, а также в Приморском крае на 22% и Ростовской области на 20%. Сильнее всего этот показатель сократился в Чечне — на 80%, Северной Осетии — на 50% и Забайкальском крае — на 35%.

Автоматический определитель номера доступен в приложении Яндекс с Алисой. Он защищает пользователей от звонков с неизвестных номеров, блокирует нежелательные и мошеннические вызовы, а также уведомляет о полезных — например, из клиники или службы доставки. Заявлено, что база данных определителя номера содержит десятки миллионов номеров и регулярно обновляется. Защита также работает для звонков в мессенджерах.

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