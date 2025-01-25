На сколько сейчас можно сторговаться при покупке вторички

Среди крупнейших регионов самые большие скидки предлагают в Воронежской области (11,4%), Краснодарском крае (11,3%) и Волгоградской области (7,6%). Это данные аналитического центра Домклик.

Согласно данным о приобретенных квартирах через Домклик, в декабре 2024-январе 2025 года средний размер скидки на вторичном рынке РФ составил ровно 6%.

То есть сегодня при покупке стандартной квартиры стоимостью около 5 млн рублей покупатель может выторговать в среднем около 300 тыс. рублей.

Однако в ряде крупных мегаполисов продавцы готовых квартир менее уступчивы. Так, примерно в половине регионов разница между ценой квартиры в объявлении и на этапе заключения ипотечной сделки ниже.

Минимальный размер дисконта отмечен в Санкт-Петербурге (3,3%), Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%). Сравнительно низкая уступчивость продавцов в Московском регионе: в столице и области средняя скидка на вторичном рынке составила 4,1% и 4,5% соответственно.

Аналитики Домклик полагают, что причина уступчивости продавцов в столичных регионах кроется в восстановлении конкуренции между различными типами жилья: из-за более жестких ограничений в сегменте льготной ипотеки к середине второго полугодия спрос на готовые квартиры заметно увеличился.

В конце 2024-начале 2025 года около четверти (25,1%) собственников, которые вели продажу через Домклик, снизили стоимость квартиры в процессе заключения сделки.

Между тем во всех регионах скидки в процессе продажи готовых квартир распространены значительно шире. Так, наибольший процент квартир, реализованных через Домклик с дисконтом, отмечен в Татарстане (52,5%), Воронежской области (51,9%) и Москве (51,2%).

Реже всего дисконт предоставляют в Краснодарском крае (33,5%), Санкт-Петербурге (37,1%) и Челябинской области (39,7%)

Динамика изменения дисконта по РФ с июня 2024 года (последний месяц действия массовой льготной ипотеки) такая: осталась практически без изменений — на уровне 6%.

Между тем в большинстве крупнейших регионов величина дисконта увеличилась.

«Несмотря на то, что ключевая ставка находится на заградительном уровне с конца 2023 года, спрос на готовое жилье оставался довольно стабильным вплоть до ноября 2024 года. Отсюда отсутствие явного снижения цен на готовые квартиры, а также слабые изменения в поведении продавцов: так, за полгода стоимость квадратного метра изменилась на 1%, а величина торга снизилась на символические 0,2 п. п. Однако в последние месяцы 2024 года темпы снижения спроса резко увеличились, поэтому есть основания полагать, что в ближайшее время мы увидим более выраженную динамику», — объяснил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

В ноябре количество сделок Сбера на рынке готового жилья снизилось сразу на 38%, а в декабре — ещё на 19%.