Что физлица могут и не могут ввозить в страны ЕАЭС: контур определен

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определила особенности ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, приобретенных физлицами, к которым применяются меры нетарифного регулирования.

«Проект решения был подготовлен в связи с принятием в прошлом году поправок в Таможенный кодекс Союза, которым как раз и вводится категория товаров электронной торговли. Документом предусматривается, что в отношении практически всех покупок, приобретенных физическими лицами, будет действовать режим, не ухудшающий положение физических лиц, ввозящих сегодня разрешенные товары для личного пользования», – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В частности, остается возможность ввоза устройств с шифровальными компонентами — телефоны, смарт-часы.

Одновременно запрещен ввоз драгоценных камней и драгметаллов, лекарств, специальных технических средств, пестицидов, озоноразрушающих, ядовитых, наркотических и психотропных веществ, оружия и ряда других товаров.

Запрет должен защитить граждан стран ЕАЭС от некачественной и небезопасной продукции. При этом в части лекарств решено в последующем проработать вопрос возможности их ввоза. И иных категорий товаров с учетом заинтересованности государств-членов ЕАЭС.

Решение в части нетарифного регулирования вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не раньше вступления в силу поправок в Таможенный кодекс, которые, в свою очередь, начнут действовать после выполнения всеми странами ЕАЭС соответствующих внутригосударственных процедур.

Слепнев напомнил, что с учетом выделения товаров электронной торговли в отдельную категорию в ближайшее время будет также принят ряд других решений, которые касаются в том числе таможенно-тарифного регулирования.