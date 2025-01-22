Что изменилось в работе бухгалтеров на аутсорсе — расскажем на бесплатном вебинаре!

Президент РФ подписал не один закон с поправками в Налоговый кодекс РФ, которые вступили в силу с 2025 года и принесли много изменений в ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, а также затронули сдачу статистических данных и отправку кадровых отчетов.
Все это усложняет работу бухгалтеров и отделов кадров, поскольку в документах увеличивается количество сведений, по которым нужно отчитываться. За подробностями приходите на бесплатный вебинар «Бухгалтер на аутсорсе: новые реалии, договор, стоимость услуг и клиенты». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Введение прогрессивной шкалы по НДФЛ и увеличение объема работы по участку зарплаты.
Новые обязанности плательщиков УСН по НДС: выставление счет-фактур, ведение книги продаж и сдача электронной декларации по НДС.
Как бухгалтеру в новых реалиях выстроить взаимодействие с клиентами.
Как составить договор на оказание бухгалтерских услуг.
Какие программные продукты использовать.
Ценообразование. Тарифы.
Как повысить стоимость бухгалтерских услуг.
Партнерские программы.
Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
Ждем вас на вебинаре 23 января в 11:00 мск!
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