Что изменилось в работе бухгалтеров на аутсорсе — расскажем на бесплатном вебинаре!

Изменения законодательства не только влияют на работу бухгалтера на аутсорсе, но и на стоимость услуг и взаимоотношения с клиентами. Разберитесь вместе с экспертом в основных вопросах оказания бухгалтерских услуг в новых реалиях налоговой реформы-2025.

Президент РФ подписал не один закон с поправками в Налоговый кодекс РФ, которые вступили в силу с 2025 года и принесли много изменений в ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, а также затронули сдачу статистических данных и отправку кадровых отчетов.

Все это усложняет работу бухгалтеров и отделов кадров, поскольку в документах увеличивается количество сведений, по которым нужно отчитываться. За подробностями приходите на бесплатный вебинар «Бухгалтер на аутсорсе: новые реалии, договор, стоимость услуг и клиенты». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Введение прогрессивной шкалы по НДФЛ и увеличение объема работы по участку зарплаты.

Новые обязанности плательщиков УСН по НДС: выставление счет-фактур, ведение книги продаж и сдача электронной декларации по НДС.

Как бухгалтеру в новых реалиях выстроить взаимодействие с клиентами.

Как составить договор на оказание бухгалтерских услуг.

Какие программные продукты использовать.

Ценообразование. Тарифы.

Как повысить стоимость бухгалтерских услуг.

Партнерские программы.

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Ждем вас на вебинаре 23 января в 11:00 мск!