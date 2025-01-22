Бизнес будет сдавать в два раза меньше отчетов

Согласно новой стратегии развития государственной статистики до 2030 года, предпринимателям в два раза сократят отчетную нагрузку.
Такое послабление может повлиять на число нарушений со стороны бизнеса, но необязательно приведет к их увеличению. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов считает, что нужно продолжать работу и уменьшать бумажную волокиту для бизнеса. Статистику следует адаптировать для нужд предпринимателей, которым сейчас не хватает структурированного анализа рынков.
«Снижение нагрузки через ее оптимизацию, то есть упрощение форм и методологий, исключение дублирующих запросов, отказ от сбора нерелевантных показателей, рост уровня цифровизации обработки выглядят как разумные меры на пути к повышению качества данных, а значит, и доверия к ним», — сказала эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Татьяна Хансуварова.
До 2030 года кабмин отменил внеплановые проверки бизнеса. Роспотребнадзор контролирует деятельность без взаимодействия с компаниями и ИП. Если нарушения выявят, то вынесут предупреждение и рекомендации по соблюдению обязательных требований.
Комментарии7
А в 30-м году как поборет и полетят в поднебесье тыщи еропланов!
ещё меньше? даже в два раза меньше???
бухгалтер теперь вообще с работы уходить не будет?
Меньше в РАЗЫ!!! У нас вон письма из статистики летят - сдайте тот и тот отчет, и ещё вон этот, и вот этих парочку. До этого года и в глаза таких отчетов не видывали, ан нет, они есть....
А кроме как из статистики ещё из местной администрации клюют - то одно им нарисуй, то другое...
Готовимся