Бизнес будет сдавать в два раза меньше отчетов

Росстат до 2030 года будет бороться с бюрократической системой и в два раза снизит отчетную нагрузку на предпринимателей.

Согласно новой стратегии развития государственной статистики до 2030 года, предпринимателям в два раза сократят отчетную нагрузку.

Такое послабление может повлиять на число нарушений со стороны бизнеса, но необязательно приведет к их увеличению. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов считает, что нужно продолжать работу и уменьшать бумажную волокиту для бизнеса. Статистику следует адаптировать для нужд предпринимателей, которым сейчас не хватает структурированного анализа рынков.

«Снижение нагрузки через ее оптимизацию, то есть упрощение форм и методологий, исключение дублирующих запросов, отказ от сбора нерелевантных показателей, рост уровня цифровизации обработки выглядят как разумные меры на пути к повышению качества данных, а значит, и доверия к ним», — сказала эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Татьяна Хансуварова.

До 2030 года кабмин отменил внеплановые проверки бизнеса. Роспотребнадзор контролирует деятельность без взаимодействия с компаниями и ИП. Если нарушения выявят, то вынесут предупреждение и рекомендации по соблюдению обязательных требований.