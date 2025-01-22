Уроки с разбором налоговых изменений-2025 уже во всех онлайн-курсах «Клерка»

В 2025 году меняются правила работы с большим количеством налогов сразу — появятся новые ставки, формы отчетности и сроки сдачи документов. Запомнить все самому нереально, поэтому мы обновили наши онлайн-курсы и добавили туда уроки с разбором изменений по всем участкам. Теперь все необходимое всегда будет у вас под рукой. Успейте купить курсы по акции!

Несмотря на то, что налоговая реформа-2025 заработала с 1 января, многие изменения пока незаметны. Отчетность в январе сдавали преимущественно по старым формам, зато с февраля картина изменится. Не теряйте времени — начните подготовку прямо сейчас на онлайн-курсах «Клерка».

Мы записали дополнительные уроки по новым правилам расчета и уплаты налогов, добавили новые формы отчетности с кодами и сроками сдачи. До 23 января вы можете купить любой обновленный онлайн-курс по доступной цене.

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Каталог курсов

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Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для развития бухгалтера в 2025 году. Квалифицированных специалистов очень мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Станьте таким профессионалом с высоким доходом!

На онлайн-курсе вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

Цена до 23 января: 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

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До 25 февраля бухгалтеры должны сделать расчет 6-НДФЛ за 2024 год и сдать декларацию по налогу на имущество за 2024 год. Напомним, что с 2025 года действуют новые формы деклараций по УСН, налогу на прибыль и налогу на имущество.

Чтобы вы не допускали ошибок в отчетности, умели заполнять любые новые формы и с первого раза сдавали все в налоговую и СФР, мы обновили программу курса с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

Цена до 23 января: 4 200 рублей вместо 15 990 рублей.

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С 1 января 2025 года увеличились МРОТ, прожиточный минимум, декретные и пособие по уходу за ребенком. Чтобы вам было проще переключиться на новые правила, мы обновили программу и добавили туда информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.

Вы систематизируете и актуализируете знания по работе с зарплатой и НДФЛ, научитесь делать вычеты, выплачивать отпускные и декретные, составлять отчетность в ФНС и СФР и проходить налоговые проверки без проблем.

Цена до 23 января: 7 500 рублей вместо 18 990 рублей.

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Начиная с отчетности за 2024 год организации должны применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2003 «Инвентаризация». Для сдачи отчетов за 2025 год нужно будет использовать новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность».

Научим применять все действующие ФСБУ и поможем подготовиться к работе с новыми на обновленном онлайн-курсе. Вам не придется самостоятельно погружаться в сотни страниц канцелярского текста, наши эксперты уже все изучили и подготовили для вас уроки с понятными примерами и инструкциями.

Цена до 23 января: 4 200 рублей вместо 12 790 рублей.

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