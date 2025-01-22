Так можно было: покупатели вернули продавцам новогодние товары

Каждый 14-й новогодний товар вернулся продавцам после праздников. Чаще всего покупатели отказывались от карнавальных праздничных костюмов. Каждый восьмой наряд отправился обратно на склад продавца.

Возврат елочных шаров составил 9% от общего объема их покупок. Также покупатели вернули 8% искусственных елок и 6% гирлянд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «АТОЛ Онлайн». Специалисты изучили 10,8 млн чеков в период с ноября 2024 года по январь 2025.

В этом году 48% россиян превысили расходы на празднование Нового года. От 70 до 100 тыс. рублей ушло у 31%, а от 20 до 50 тыс. рублей — у 23%.

Кстати, мы сообщали, что предложено ужесточить условия возврата новогодних товаров.