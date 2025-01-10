🎄 🎅 Предложено ужесточить условия возврата новогодних товаров

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) сообщило, что отправило соответствующе обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

ФОСТ объясняет, что в период праздников фиксируются тысячи инцидентов, когда клиенты маркетплейсов выкупают определенные категории товаров: нарядная одежда, детские карнавальные костюмы, новогодний декор, игрушки и другие праздничные категории товаров. Используют их в течение 14-дневного срока и затем возвращают.

Эта практика причиняет серьезный ущерб продавцам, так как не только приводит к финансовым потерям, но и увеличивает нагрузку на логистику и сервисные центры.

«В связи с этим ФОСТ просит Вас рассмотреть возможность ужесточения — особенно в предновогодний период — условий возврата товаров, которые покупаются исключительно для праздников, а затем возвращаются», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, ФОСТ предложило сформировать на базе Роспотребнадзора профильную рабочую группу для выработки конкретных рекомендаций и решения этой проблемы на законодательном уровне.

По мнению ФОСТ, принятие инициативы позволит существенно сократить финансовые потери для партнеров маркетплейсов — представителей малого и среднего бизнеса, привести российское законодательство в соответствие с актуальным развитием сферы цифровой торговли, а также повысить культуру потребления среди россиян.