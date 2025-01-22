С 1 февраля АУСН запустят еще в шести регионах

5 тысяч предпринимателей начали применять АУСН в 2025 году. Власти расширяют географический охват этого спецрежима.

Автоматизированная система налогообложения (АУСН) с 1 февраля 2025 года появится в Карелии, Марий Эл, Белгородской, Свердловской и Запорожской областях, а также в Ненецком автономном округе.

С 1 марта АУСН начнет работать в Донецкой Народной Республике. Об этом сказано на сайте ФНС.

Сейчас АУСН применяют свыше 22,7 тыс. предпринимателей. Специальный налоговый режим с 1 января распространили на 58 регионов и город Байконур. С начала 2025 года на АУСН перешли 5 тыс. предпринимателей.

Теперь бизнес может перейти на АУСН не только с 1 января, но и в любое время. Например, чтобы применять спецрежим с 1 апреля, нужно до 31 марта подать заявление об отказе от других систем налогообложения.