Сотрудник банка своровал из ячейки клиента 180 млн рублей

В Москве из банка украли порядка 180 млн рублей, которые клиент держал в специальной ячейке.

Сотрудник московского отделения крупного банка украл из ячейки клиента около 180 млн рублей.

Всю сумму злоумышленник выносил частями, последнюю сумму в 35 млн рублей он перевел в криптовалюту. Когда коллеги обнаружили пропажу, связались с полицией. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Похитителя задержали в одном из аэропортов Москвы, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК за кражу в особо крупном размере. Сотрудника банка заключили под стражу.