В страховой стаж включат периоды ухода за ребенком

При назначении страховой пенсии будут учитывать время отпуска по уходу за детьми, а матери-героини начнут каждый месяц получать такие же выплаты, как и Герои труда.

Минтруд подготовил законопроект, по которому в страховом стаже родителей будут учитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком. А женщины со званием «Мать-героиня» будут каждый месяц получать выплаты, равные тем, которые переводят Героям труда.

«Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях», — сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Изменения будут распространяться и на тех, кто уже вышел на пенсию. Многодетные смогут обратиться в Соцфонд за перерасчетом страховых выплат.

Также Минтруд расширит список материальной поддержи матерей-героинь. Они ежемесячно будут получать 31,9 тыс. рублей, как и Герои труда. Выплаты индексируются 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии. Женщинам, которые получили звание «Мать-героиня», единовременно выплачивают 1 млн рублей.