До 1 апреля нужно заявить о льготах по имущественным налогам за 2024 год

Заявить о льготах по имущественным налогам удобно через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговая льгота положена отдельным категориям граждан: пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, родителям, имеющих 3-х или более несовершеннолетних детей, подвергшимся радиации, военнослужащим, членам их семей, потерявших кормильца.

Если в налоговые органы в рамках межведомственного взаимодействия не поступили сведения об относящихся к льготным категориям, налогоплательщик вправе обратиться в любой налоговый орган с заявлением о предоставлении имеющейся у него льготы, указав документы-основания.

Подать заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу за 2024 год, необходимо до 1 апреля 2025 года. Об этом напоминает региональное УФНС.

Самостоятельно проверить наличие льготы можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Для этого необходимо пройти в «Профиль» и далее по ссылке «Льготы».

Самый легкий и быстрый способ подачи заявления о предоставлении льготы по имущественным налогам — обратиться через «Личный кабинет налогоплательщика».

Заявить о праве на льготу необходимо для того, чтобы при формировании налоговых уведомлений за 2024 год эти сведения были уже учтены и льготы предоставлены своевременно.