Если льгота не учтена в налоговом уведомлении, можно подать заявление

Когда в графах «Размер налоговых льгот» и «Налоговый вычет» в налоговом уведомлении отсутствуют сведения, необходимо выяснить, относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам в уведомлении.

Убедившись, что относится, но льгота не учтена в налоговом уведомлении, можно подать заявление по форме из приказа ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ — о предоставлении льготы по транспортному, земельному, налогу на имущество физических лиц.

Подать заявление в налоговый орган можно любым удобным способом: через личный кабинет налогоплательщика, почтовым сообщением, путем личного обращения в любую налоговую инспекцию, через уполномоченный МФЦ.

Это разъясняет УФНС по Москве (актуально для всех регионов).