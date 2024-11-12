Какие налоговые жалобы с 2025 года рассматриваются в упрощенном порядке: перечень

С 1 января 2025 года вступила в силу ст. 140.1 НК, по которой жалобы налогоплательщиков могут быть рассмотрены в упрощенном порядке.

Новый порядок подачи «легкой жалобы» позволяет плательщику воспользоваться дополнительной инстанцией досудебной защиты и одновременно дает возможность налоговому органу самостоятельно устранить допущенное им нарушение.

Рассмотрение жалоб в упрощенном порядке возможно по следующим тематикам:

01 — требование налогового органа о представлении документов (информации);

02 — требование о представлении пояснений;

03 — вызов на допрос в качестве свидетеля;

04 — отказ налогового органа в принятии налоговой декларации (расчета);

05 — приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и ИП;

06 — сообщение об отказе в исполнении заявления о распоряжении путем зачета (возврата) суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента;

07 — бездействие налогового органа по зачету (возврату) денежных средств;

08 — требование налогового органа об уплате задолженности;

09 — решение налогового органа о взыскании задолженности;

10 — отказ налогового органа в предоставлении отсрочки или рассрочки;

11 — сальдо ЕНС в связи с не учетом (неверным учетом) при формировании совокупной обязанности налогоплательщика (налогового агента) налоговой декларации (расчета) (уточненной декларации, расчета);

12 — сальдо ЕНС в связи с не учетом (неверным учетом) судебного акта при формировании совокупной обязанности налогоплательщика (налогового агента);

13 — сальдо ЕНС в связи с не учетом (неверным учетом) денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа;

14 — иные акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц.

Этот перечень приводит УФНС.

Выбор тематики за лицом, подающим жалобу.

Срок рассмотрения жалобы в общем порядке вышестоящим налоговым органом — 15 рабочих дней с возможностью продления еще на 15 рабочих дней. Срок рассмотрения жалобы в упрощенном порядке сокращен до 7 рабочих дней.

При подаче жалобы нужно указать на необходимость ее рассмотрения в порядке ст. 140.1 НК. В этом случае жалоба направляется в налоговый орган, чьи акты, действия (бездействие) обжалуются.

В упрощенном порядке не рассматриваются жалобы на решения, вынесенные по ст. 101 (итоги налоговой проверки) и 101.4 НК (производство по делу о налоговом правонарушении).

«Легкая жалоба» предоставляется только в электронной форме через личный кабинет физического лица и ИП в разделе «Подача жалобы», а юрлицам — средствами телекоммуникационной связи.