Какие налоговые жалобы с 2025 года рассматриваются в упрощенном порядке: перечень

Новый порядок подачи «легкой жалобы» позволяет плательщику воспользоваться дополнительной инстанцией досудебной защиты и одновременно дает возможность налоговому органу самостоятельно устранить допущенное им нарушение.
Рассмотрение жалоб в упрощенном порядке возможно по следующим тематикам:
01 — требование налогового органа о представлении документов (информации);
02 — требование о представлении пояснений;
03 — вызов на допрос в качестве свидетеля;
04 — отказ налогового органа в принятии налоговой декларации (расчета);
05 — приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и ИП;
06 — сообщение об отказе в исполнении заявления о распоряжении путем зачета (возврата) суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента;
07 — бездействие налогового органа по зачету (возврату) денежных средств;
08 — требование налогового органа об уплате задолженности;
09 — решение налогового органа о взыскании задолженности;
10 — отказ налогового органа в предоставлении отсрочки или рассрочки;
11 — сальдо ЕНС в связи с не учетом (неверным учетом) при формировании совокупной обязанности налогоплательщика (налогового агента) налоговой декларации (расчета) (уточненной декларации, расчета);
12 — сальдо ЕНС в связи с не учетом (неверным учетом) судебного акта при формировании совокупной обязанности налогоплательщика (налогового агента);
13 — сальдо ЕНС в связи с не учетом (неверным учетом) денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа;
14 — иные акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц.
Этот перечень приводит УФНС.
Выбор тематики за лицом, подающим жалобу.
Срок рассмотрения жалобы в общем порядке вышестоящим налоговым органом — 15 рабочих дней с возможностью продления еще на 15 рабочих дней. Срок рассмотрения жалобы в упрощенном порядке сокращен до 7 рабочих дней.
При подаче жалобы нужно указать на необходимость ее рассмотрения в порядке ст. 140.1 НК. В этом случае жалоба направляется в налоговый орган, чьи акты, действия (бездействие) обжалуются.
В упрощенном порядке не рассматриваются жалобы на решения, вынесенные по ст. 101 (итоги налоговой проверки) и 101.4 НК (производство по делу о налоговом правонарушении).
«Легкая жалоба» предоставляется только в электронной форме через личный кабинет физического лица и ИП в разделе «Подача жалобы», а юрлицам — средствами телекоммуникационной связи.
Начать дискуссию