Пользователи интернета

На сайте «Клерка» обновление: теперь самые нужные инструменты будут рядом

Чтобы все самые полезные разделы на нашем сайте были в быстром доступе, мы сделали боковую панель.

У «Клерка» обновление на сайте. Мы добавили в правую колонку раздел инструменты.

 

Боковая лента появилась как в планшетном виде, так и в мобильной версии сайта.

Ольга Ульянова
НДФЛ

Как продать бизнес и не попасть на большие налоги с 2025 г.? Инструкция, подробные примеры

Сегодня речь пойдет о важнейших изменениях законодательства с очень высокой ценой вопроса, которые касаются учредителей ООО. ⚡Помимо обзора изменений вы найдете информацию в статье о том, как можно сэкономить.

Как продать бизнес и не попасть на большие налоги с 2025 г.? Инструкция, подробные примеры
4

Начать дискуссию