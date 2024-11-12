На сайте «Клерка» обновление: теперь самые нужные инструменты будут рядом

У «Клерка» обновление на сайте. Мы добавили в правую колонку раздел инструменты.
Боковая лента появилась как в планшетном виде, так и в мобильной версии сайта.
У «Клерка» обновление на сайте. Мы добавили в правую колонку раздел инструменты.
Боковая лента появилась как в планшетном виде, так и в мобильной версии сайта.
Сегодня речь пойдет о важнейших изменениях законодательства с очень высокой ценой вопроса, которые касаются учредителей ООО. ⚡Помимо обзора изменений вы найдете информацию в статье о том, как можно сэкономить.
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