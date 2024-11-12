В курортных районах Карачаево-Черкесии введен туристический налог

Он действует на территории 16 сельских поселений, расположенных в Абазинском, Зеленчукском, Малокарачаевском, Урупском районах и в г. Карачаевске.

Детали с сайта ФНС можно посмотреть здесь.

Юрлица, ИП и физлица, являющиеся собственниками гостиниц, отелей и других объектов, включенных в специальный реестр и предназначенных для временного проживания гостей, обязаны уплачивать этот налог.

Данный налог относится к местным и служит источником дохода для бюджета того населенного пункта, где находится туристический объект.

Некоторые категории граждан имеют право на льготы. Они подразделяются на федеральные и региональные. Последние определены решениями местных органов власти.

Эти данные приводит УФНС региона.