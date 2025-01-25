С 2025 года из ЕНП исключены страховые взносы за две категории сотрудников

Страховые взносы на членов летных экипажей и работников угольной промышленности теперь уплачиваются не в составе ЕНП.

Уплата страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников предприятий угольной промышленности с 01.01.2025 идет не в качестве единого налогового платежа.

При заполнении платежек необходимо указывать конкретные реквизиты:

в поле 104 «Код бюджетной классификации» — 18210208000061000160, 18210208000063000160, 18210209000061000160, 18210209000063000160;

в поле 105 — внести код ОКТМО, соответствующий месту регистрации организации.

УФНС напоминает, что ошибки при указании реквизитов приводят к несвоевременному отражению платежных документов по назначению, образованию задолженности, применению мер взыскания или к несвоевременной их отмене, а также начислению пеней за несвоевременную оплату.