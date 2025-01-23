Хотят уточнить критерии признания лицензий НМА в бухучете

Дело в том, что затратами на получение лицензий фактически являются затраты на другие активы, включаемые в бухучете в их стоимость.
Поэтому в Фонде «НРБУ «БМЦ» намерены разработать рекомендацию по учету лицензий.
По ней разрешение на отдельный вид деятельности считается неотделимым от других активов организации, если наличие разрешения является условием продолжения организацией деятельности.
Разрешение на эксплуатацию оборудования, рабочего места, выпуск или продажу продукции считается неотделимым от других активов организации, если оно относится к конкретным объектам – единицам оборудования, рабочим местам, партиям продукции и т. д.
Разрешение на осуществление деятельности не признается НМА, если условия получения разрешения обеспечиваются в основном затратами на другие активы.
Начиная с бухгалтерской отчетности за 2024 год бухгалтеры должны вести учет в соответствии с ФСБУ 14/2022 «НМА», в апреле 2025 года прибавится еще ФСБУ 28/2003 «Инвентаризация», потом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность». Поможем вам разобраться во всех нюансах действующих и новых ФСБУ на онлайн-курсе «Стандарты бухгалтерского учета-2025: восемь ФСБУ». Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 4 200 рублей вместо
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