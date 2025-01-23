Хотят уточнить критерии признания лицензий НМА в бухучете

По ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» признаком НМА, в частности, является то, что актив может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них. С лицензиями и прочими разрешениями не все однозначно.

Дело в том, что затратами на получение лицензий фактически являются затраты на другие активы, включаемые в бухучете в их стоимость.

Поэтому в Фонде «НРБУ «БМЦ» намерены разработать рекомендацию по учету лицензий.

По ней разрешение на отдельный вид деятельности считается неотделимым от других активов организации, если наличие разрешения является условием продолжения организацией деятельности.

Разрешение на эксплуатацию оборудования, рабочего места, выпуск или продажу продукции считается неотделимым от других активов организации, если оно относится к конкретным объектам – единицам оборудования, рабочим местам, партиям продукции и т. д.

Разрешение на осуществление деятельности не признается НМА, если условия получения разрешения обеспечиваются в основном затратами на другие активы.