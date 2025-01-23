В заявлении на допвыходные не нужен СНИЛС ребенка, но его все равно надо указать

Такое разъяснение дает СФР в письме от 16.01.2024 № 14-20/1390.
Дело в том, что для возмещения расходов на такие выходные работодатель должен подать в СФР заявление утвержденной формы. И в нем надо указать СНИЛС ребенка.
Таким образом, в заявлении работника СНИЛС не предусмотрен, а в заявлении работодателя – предусмотрен. И где же его взять работодателю, если работник его не сообщает?
Есть исчерпывающий перечень документов, представляемых работником для допвыходных. И СНИЛСа нет в этом списке.
СФР полагает возможным указывать СНИЛС ребенка при заполнении работником заявления.
Форма заявления работника утверждена приказом Минтруда от 19.06.2023 516н, форма заявления на возмещение – приказом СФР от 16.01.2024 № 28.
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