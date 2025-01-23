В заявлении на допвыходные не нужен СНИЛС ребенка, но его все равно надо указать

Чтобы использовать дополнительные выходные дни родитель ребенка-инвалида должен написать заявление. Оно установленной формы и в нем нет данных о СНИЛС ребенка. Но эти данные работник все равно должен там указать.

Такое разъяснение дает СФР в письме от 16.01.2024 № 14-20/1390.

Дело в том, что для возмещения расходов на такие выходные работодатель должен подать в СФР заявление утвержденной формы. И в нем надо указать СНИЛС ребенка.

Таким образом, в заявлении работника СНИЛС не предусмотрен, а в заявлении работодателя – предусмотрен. И где же его взять работодателю, если работник его не сообщает?

Есть исчерпывающий перечень документов, представляемых работником для допвыходных. И СНИЛСа нет в этом списке.

СФР полагает возможным указывать СНИЛС ребенка при заполнении работником заявления.

Форма заявления работника утверждена приказом Минтруда от 19.06.2023 516н, форма заявления на возмещение – приказом СФР от 16.01.2024 № 28.