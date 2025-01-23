НДС

Аптеки на УСН хотят льготу по НДС. Но ее не будет

В Минфин поступило предложение освободить от НДС аптечные организации на УСН с доходами свыше 60 млн рублей.

Но Минфин ответил отказом (письмо от 02.12.2024 № 03-07-11/120859).

Дело в том, что это создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов организациями и ИП на УСН, осуществляющими иные виды деятельности.

Кроме того, реализация данного предложения приведет к выпадающим доходам федерального бюджета.

Минфин также напомнил, что при УСН можно применять пониженные ставки НДС 5% и 7%.

Какие услуги аптек не облагаются НДС, мы рассказывали здесь.

Комментарии

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  • Натали
    Ведущий экономист

    Это приведет к закрытию аптек. У нас три небольшие точки в пригороде, мы в декабре 2 точки закрыли, вышли на выручку 59тр. В этом году что делать, пока не придумали.