Аптеки на УСН хотят льготу по НДС. Но ее не будет

Но Минфин ответил отказом (письмо от 02.12.2024 № 03-07-11/120859).
Дело в том, что это создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов организациями и ИП на УСН, осуществляющими иные виды деятельности.
Кроме того, реализация данного предложения приведет к выпадающим доходам федерального бюджета.
Минфин также напомнил, что при УСН можно применять пониженные ставки НДС 5% и 7%.
Какие услуги аптек не облагаются НДС, мы рассказывали здесь.
Комментарии1
Это приведет к закрытию аптек. У нас три небольшие точки в пригороде, мы в декабре 2 точки закрыли, вышли на выручку 59тр. В этом году что делать, пока не придумали.