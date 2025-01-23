Аптеки на УСН хотят льготу по НДС. Но ее не будет

В Минфин поступило предложение освободить от НДС аптечные организации на УСН с доходами свыше 60 млн рублей.

Но Минфин ответил отказом (письмо от 02.12.2024 № 03-07-11/120859).

Дело в том, что это создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов организациями и ИП на УСН, осуществляющими иные виды деятельности.

Кроме того, реализация данного предложения приведет к выпадающим доходам федерального бюджета.

Минфин также напомнил, что при УСН можно применять пониженные ставки НДС 5% и 7%.

Какие услуги аптек не облагаются НДС, мы рассказывали здесь.