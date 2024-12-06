Изготовление лекарств в аптеках не облагается НДС, если есть лицензия

Это услуги по изготовлению лекарственных препаратов, по изготовлению или ремонту очковой оптики, ремонту слуховых аппаратов и протезов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-07-07/107284.

Для этой льготы по НДС есть условие – наличие лицензий, если конкретные услуги лицензируются.