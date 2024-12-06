НДС

Изготовление лекарств в аптеках не облагается НДС, если есть лицензия

Не облагаются НДС операции по реализации некоторых услуг аптечных организаций.

Это услуги по изготовлению лекарственных препаратов, по изготовлению или ремонту очковой оптики, ремонту слуховых аппаратов и протезов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-07-07/107284.

Для этой льготы по НДС есть условие – наличие лицензий, если конкретные услуги лицензируются.

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