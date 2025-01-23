Страховые и военные пенсии увеличат на 9,5%

Президент на совещании по экономическим вопросам объявил, что страховые и военные пенсии проиндексируют на 9,5%. Это сделают задним числом — с 1 января 2025 года.

Выплаты и пособия будут проиндексированы на уровень фактической инфляции, которая по итогам 2024 года превысила ожидания Центробанка и составила 9,5%.

«Планировалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3%, то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался. А она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше», — сказал Путин.

Страховые пенсии с учетом индексации пересчитают, а доплату сделают в феврале.

Также Президент собирается провести индексацию военных пенсий — за выслугу лет, по инвалидности и потере кормильца. С 1 октября 2024 года их повысили уже на 5,1%. В этом году с 1 января выплаты будут проиндексированы с учетом фактического роста цен.