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⚡️ Итоги дня: появился спрей от депрессии, депутат считает, что Lada Aura не отличается от BMW, а в школах будут изучать песни Газманова и Шамана

Подготовили обзор главных событий дня — 23 января 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Продажи игристых вин в России в прошлом году выросли на 8,6% — до 23,5 млн декалитров.

  • Отделочные материалы за год подорожали сразу на 13% и продолжат дорожать в этом году. Сильнее всего цены выросли на сухие строительные смеси, сантехнику и напольные покрытия.

  • Жителей Бурятии напугали световые столбы. Утром 22 января в небе появились световые столбы — оптическое явление, при котором небо словно окрашивается яркими красками.

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  • Депутат Ярослав Нилов заявил, что его Lada Aura ничем не отличается от BMW. Он сказал, что уже целый месяц передвигается на этой машине и ни разу не заглох.

  • Изучение патриотических песен современных исполнителей, в том числе Олега Газманова и Shaman, может начаться в школах уже с 1 сентября 2025.

  • Авиакомпания Air China запустит рейсы из Владивостока в Пекин. Полеты на Boeing 737 будут выполнять три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

  • К компании Юлии Высоцкой «Едим дома» подали иск на 100 тыс. рублей. Заявление пока не принято к производству, так как истец нарушил правила оплаты госпошлины. Организация «Восьмая заповедь» с 2023 года активно подает иски против сайтов и СМИ за использование чужих фотографий без указания авторства.

  • Биржа Binance US объявила о листинге мемкоина TRUMP. Торги по паре TRUMP/USDT начнутся уже сегодня.

  • В США одобрили первый в мире спрей от депрессии. Spravato впрыскивается в нос, заменяет антидепрессанты и поднимает настроение уже через сутки. Как обещает производитель, через месяц депрессия полностью пройдет.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Депутат Ярослав Нилов заявил, что его Lada Aura ничем не отличается от BMW.

    и что дальше?

    Он сказал, что уже целый месяц передвигается на этой машине и ни разу не заглох.

    Я бы сказал, что лучше бы ты передвигался бы пешком и заглох! Представляешь сколько выгоды бы было! Хоть с экономической стороны, хоть... да с любой другой - сплошные выгоды!

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Изучение патриотических песен современных исполнителей, в том числе Олега Газманова и Shaman, может начаться в школах уже с 1 сентября 2025.

    Господи.... лучше бы уж нашего дорого Льва Валерьяныча !

  • VadimBA

    Депутат Ярослав Нилов заявил, что его Lada Aura ничем не отличается от BMW.

    Хотелось бы понимать, что сей депутат понимает под "его"...

    Это его личный автомобиль или служебный (государства)?