⚡️ Итоги дня: появился спрей от депрессии, депутат считает, что Lada Aura не отличается от BMW, а в школах будут изучать песни Газманова и Шамана

Отделочные материалы за год подорожали сразу на 13% и продолжат дорожать в этом году. Сильнее всего цены выросли на сухие строительные смеси, сантехнику и напольные покрытия.

Продажи игристых вин в России в прошлом году выросли на 8,6% — до 23,5 млн декалитров.

Депутат Ярослав Нилов заявил, что его Lada Aura ничем не отличается от BMW. Он сказал, что уже целый месяц передвигается на этой машине и ни разу не заглох.

Изучение патриотических песен современных исполнителей, в том числе Олега Газманова и Shaman, может начаться в школах уже с 1 сентября 2025.

Авиакомпания Air China запустит рейсы из Владивостока в Пекин. Полеты на Boeing 737 будут выполнять три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

К компании Юлии Высоцкой «Едим дома» подали иск на 100 тыс. рублей. Заявление пока не принято к производству, так как истец нарушил правила оплаты госпошлины. Организация «Восьмая заповедь» с 2023 года активно подает иски против сайтов и СМИ за использование чужих фотографий без указания авторства.

Биржа Binance US объявила о листинге мемкоина TRUMP. Торги по паре TRUMP/USDT начнутся уже сегодня.