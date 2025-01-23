⚡️ Итоги дня: появился спрей от депрессии, депутат считает, что Lada Aura не отличается от BMW, а в школах будут изучать песни Газманова и Шамана

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии3
и что дальше?
Я бы сказал, что лучше бы ты передвигался бы пешком и заглох! Представляешь сколько выгоды бы было! Хоть с экономической стороны, хоть... да с любой другой - сплошные выгоды!
Господи.... лучше бы уж нашего дорого Льва Валерьяныча !
Хотелось бы понимать, что сей депутат понимает под "его"...
Это его личный автомобиль или служебный (государства)?