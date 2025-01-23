Сделать предложение любимому человеку можно через Госуслуги

Предложение «руки и сердца» можно сделать онлайн. Партнер получит сообщение с приглашением вступить в брак по электронной почте.

На портале Госуслуги пользователи могут выбрать ЗАГС, определить удобное время бракосочетания, а также отправить предложение «руки и сердца» любимому человеку.

Чтобы сделать предложение онлайн, нужно заполнить информацию о себе, ввести СНИЛС, а также электронную почту того, кому делаете предложение. Затем выбрать ЗАГС и время регистрации, указать, кто будет оплачивать госпошлину. После отправки заявления невесте или жениху придет уведомление.

Если партнер согласится на брак, ему придется заполнить свою часть заявления. Затем у пары будет 24 часа, чтобы согласовать все данные и оплатить госпошлину. Об этом сказано в телеграм-канале Госуслуг.

Если не явиться в ЗАГС в выбранное время, госпошлину не вернут. Чтобы создать семью, придется повторно заполнять заявления.