✈ Перелеты с Аэрофлот и S7 станут более доступными

Это обеспечит прозрачность ценообразования и повысит доступность авиаперелетов для граждан, считает Антимонопольная служба.

Крупнейшие авиаперевозчики России описали во внутренних документах принципы ценообразования на авиабилеты.

Этому предшествовала совместная ФАС и Минтранса работа — ведомства направили в авиакомпании письмо с рекомендациями по формированию основных положений коммерческих политик перевозчиков.

В направленных в ФАС коммерческих политиках ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания Сибирь» закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее.

Авиакомпании задекларировали, что доля продаж авиабилетов:

ниже экономически обоснованного тарифа — составит не менее 60% ;

по максимальному тарифу — менее 2,5%.

Кроме того, каждая авиакомпания включила в коммерческую политику инициативные льготные программы для отдельных категорий граждан.

«Принятие коммерческих политик отвечает интересам как пассажиров, так и самих авиакомпаний. Прозрачное ценообразование сделает перелеты в эконом-классе доступнее по стоимости и по наличию авиабилетов. В то же время описанные в документе подходы к ценообразованию позволят перевозчикам не допустить возможные нарушения антимонопольного законодательства», – отметил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Служба согласовала представленные авиакомпаниями редакции коммерческих политик.

По мнению ФАС, остальные российские авиаперевозчики должны последовать примеру компаний.