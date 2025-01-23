ФАС запросила у федеральных торговых сетей, как они ограничивают наценки

Речь о торговых сетях, в адрес которых ранее ФАС направляла рекомендации о необходимости принятия таких обязательств. Это «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра» и «Азбука вкуса»
Ретейлеры предоставят:
перечни товарных позиций, по которым в настоящий момент соблюдают обязательства об ограничении наценок;
сведения об объемах реализации как этих позиций, так и всех социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
Кроме того, ФАС запросила данные о количестве регионов, в которых действуют добровольные обязательства, предельном размере наценок, сроках и способе информирования потребителей и т. д.
По мнению ФАС, ограничение торговыми сетями наценок на социально значимые продукты уже не первый год позволяет сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан.
Ранее мы сообщали, что ФАС направила запросы крупнейшим производителям упаковки продуктов питания.
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