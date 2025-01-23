ФАС запросила у федеральных торговых сетей, как они ограничивают наценки

Так Антимонопольная служба контролирует соблюдение ретейлерами добровольно принятых ими обязательств по отдельным позициям социально значимых продовольственных товаров.

Речь о торговых сетях, в адрес которых ранее ФАС направляла рекомендации о необходимости принятия таких обязательств. Это «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра» и «Азбука вкуса»

Ретейлеры предоставят:

перечни товарных позиций, по которым в настоящий момент соблюдают обязательства об ограничении наценок;

сведения об объемах реализации как этих позиций, так и всех социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Кроме того, ФАС запросила данные о количестве регионов, в которых действуют добровольные обязательства, предельном размере наценок, сроках и способе информирования потребителей и т. д.

По мнению ФАС, ограничение торговыми сетями наценок на социально значимые продукты уже не первый год позволяет сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан.

Ранее мы сообщали, что ФАС направила запросы крупнейшим производителям упаковки продуктов питания.