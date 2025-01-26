Россияне переложили покупки на доставку. Особенно зимой

Количество заказов через сервисы доставки зимой 2024 года выросло в 3,6 раза, а сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) выдавали более 2,3 товаров каждую минуту.

Это данные исследования аналитиков МТС Банка и маркетплейса Ozon, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Пандемия и самоизоляция дали толчок активному развитию сервисов доставки и маркетплейсов. И сегодня доставка на дом или в пункты самовывоза для большинства россиян стала уже нормой жизни. Покупают онлайн все: от чипсов до крупной бытовой техники или мебели.

Объем российского рынка e-com с каждым годом растет значительными темпами, делая профессию курьера все более востребованной.

По данным различных исследований, спрос на курьеров за два последних года вырос в 2-2,5 раза.

Наиболее существенная нагрузка на курьеров наблюдается в декабре и первой половине января. В конце года россияне готовятся к новогодним праздникам, а в начале нового года ценят комфорт и скорость доставки, чтобы сделать свой отдых максимально приятным. В этот период курьеры Ozon ежедневно в среднем доставляли более 8 млн товаров по всей России, а сотрудники ПВЗ выдавали более 2,3 товаров за каждую минуту работы.

Аналитики отмечают не только сезонный рост заказов через сервисы доставок, но и год к году. Так, в декабре 2024 количество заказов увеличилось в 3,9 раза по сравнению с декабрем 2023 года, а в первой половине января 2025 – в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек в зимние месяцы вырос до 1 480 рублей – на 10% год к году.

Спрос на услуги курьерских служб также вырос текущей зимой на 14% год к году, хотя средний чек немного снизился – на 4% до 2 600 рублей.

Количество заказов готовой еды из общепита этой зимой увеличилось на 12%, а средний чек за год вырос незначительно – на 3% до 1 390 рублей.