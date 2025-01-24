Как учитывать расходы при переходе с УСН на ОСНО

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120088.
Таким образом, при переходе с УСН на ОСНО организация вправе признать в составе затрат только расходы на приобретение товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые были произведены, но не оплачены в период УСН.
Иные расходы, произведенные организацией в период применения УСН, при переходе на ОСНО, дата признания которых истекла, не учитываются.
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