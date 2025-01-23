Путин: предпринимательство — благородное и патриотичное дело

Агентству стратегических инициатив поручили увеличить долю молодежного предпринимательства в сфере технологий, а также улучшить условия бизнеса в РФ.

Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив поставил задачу улучшить условия ведения бизнеса в стране таким образом, чтобы они превосходили лучшие мировые практики.

Также он добавил, что работа предпринимателей благородна, поскольку приносит пользу не только самому бизнесмену, но и всей стране.

«Быть предпринимателем — это патриотично. Наполняться [это дело] должно конкретными делами, когда создаются новые рабочие места, люди рискуют своими капиталами, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития не только своей компании, но и всей экономики страны», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства призвал нарастить долю молодежного технологического предпринимательства, а также создать возможность для выхода российских брендов на мировой рынок.