Стандартный вычет

Вдова может получить двойной вычет на ребенка, а разведенная женщина – нет

Единственным родителям положен двойной стандартный налоговый вычет по НДФЛ на детей.

Предоставление такого вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

Понятие «единственный родитель» означает отсутствие второго родителя у ребенка, в частности, по причине смерти, признания родителя безвестно отсутствующим, объявления умершим.

Нахождение родителей в разводе не означает отсутствия у ребенка второго родителя, то есть что у ребенка имеется единственный родитель.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.12.2024 № 03-04-05/122316.

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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Вдова может получить двойной вычет на ребенка, а разведенная женщина – нет

    это такой намёк что ли?

    и сильно увеличенный размер госпошлины за развод - туда же...

    Всё одно к одному - куда как выгоднеее....