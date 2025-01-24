Вдова может получить двойной вычет на ребенка, а разведенная женщина – нет

Предоставление такого вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

Понятие «единственный родитель» означает отсутствие второго родителя у ребенка, в частности, по причине смерти, признания родителя безвестно отсутствующим, объявления умершим.

Нахождение родителей в разводе не означает отсутствия у ребенка второго родителя, то есть что у ребенка имеется единственный родитель.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.12.2024 № 03-04-05/122316.