При переходе с НДС 5% на 7% упрощенцы не должны пересчитывать НДС за прошлые периоды

Ставка НДС 7% на УСН начнется после того, как доходы за текущий год превысят 250 млн рублей. Прошлые отгрузки (когда доход был менее 250 млн) по ставке 7% пересчитывать не надо.

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-07-11/104967.

Будет ли НДС на УСН с 01.01.2025, определяют по доходам 2024 года. Если они больше 60 млн, но меньше 250 млн рублей, с начала 2025 года есть НДС и можно применять ставку 5%

Но как только доходы за 2025 год превысят 250 млн рублей, ставка НДС будет 7% – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение.

Все предыдущие операции так и остаются облагаемыми НДС по ставке 5%.