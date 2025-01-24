При переходе с НДС 5% на 7% упрощенцы не должны пересчитывать НДС за прошлые периоды

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-07-11/104967.
Будет ли НДС на УСН с 01.01.2025, определяют по доходам 2024 года. Если они больше 60 млн, но меньше 250 млн рублей, с начала 2025 года есть НДС и можно применять ставку 5%
Но как только доходы за 2025 год превысят 250 млн рублей, ставка НДС будет 7% – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение.
Все предыдущие операции так и остаются облагаемыми НДС по ставке 5%.
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