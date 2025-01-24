🔗 Базы данных маркетплейсов совместят с реестром Роспатента для борьбы с контрафактом. Оценка эксперта

Он отметил, что защита добросовестных производителей и обладателей интеллектуальных прав от неправомерного и несанкционированного использования их интеллектуальной собственности – одно из ключевых направлений работы ведомства.

«Например, представители маркетплейсов обратились к нам с просьбой предоставить возможность получать сведения из реестров Роспатента. Это позволит оперативно получать сведения о правообладателях, прослеживать цепочки взаимодействия и устанавливать, не является ли продукт контрафактом. В конце прошлого года Роспатент, Минэкономразвития России и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) приняли решение совместно подготовить технические задания для создания единого механизма совмещения баз данных маркетплейсов с государственным реестром Роспатента. Это позволит маркетплейсам оперативно получать сведения о правообладателях, прослеживать цепочки взаимодействия от правообладателя до покупателя и устанавливать, не является ли продукт контрафактом», – отметил Юрий Зубов.

Кроме того, Роспатент предпринял все необходимые меры, чтобы исключить регистрацию товарных знаков для обработанной питьевой воды, которые содержат информацию о ее природном происхождении или географических объектах происхождения. Она может вводить потребителей в заблуждение относительно товара, его характеристик.

У потребителей не должно создаваться обманчивого впечатления, что в бутылках находится природная вода. Для исключения подобных ситуаций важно еще на стадии регистрации товарного знака проверить, для какого товара она делается, в каком объеме предоставляется правовая охрана товарному знаку.

То же самое относится к использованию товарных знаков для маркировки органической продукции. Например, со словами «биологический», «экологический», «экологически чистый», а также сокращениями и обозначениями «эко», «био». Роспатент уже сейчас регистрирует такие товарные знаки только после того, как производители (правообладатели товарных знаков) подтвердят производство именно органической продукции. Делается это в форме добровольной сертификации.

Специально для «Клерка» комментирует председатель ФОСТ (Федеральное общество сетевой торговли), и.о. исполнительного директора АУРЭК Евгения Черницкая:

«Контрафакт на маркетплейсах, как и в офлайн-ретейле, — это действительно серьезная проблема. Однако уже сейчас происходит отлаживание эффективной системы взаимодействия всех участников рынка. Совмещение баз данных маркетплейсов с реестром Роспатента даст возможность быстро получать информацию о владельцах прав, отслеживать связи между ними и определять, не является ли продукт подделкой.

Эта мера направлена не только на защиту прав потребителей и добросовестных продавцов, но и отечественных производителей, которым крайне тяжело выдерживать конкуренцию на полках маркетплейсов с поставщиками импортного товара».