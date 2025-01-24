📦 В 40 раз сократится количество предприятий, которые будут отчитываться в рамках РОП

Компаний, которые должны отчитаться за утилизацию отходов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), станет в 40 раз меньше по итогам отчетного 2025 года.

Это упростит администрирование подотчетных, а также снизит нагрузку на остальные компании.

С 2024 года заработал обновленный механизм РОП, по которому ответственность за утилизацию отходов упаковки перенесена с производителей товаров на производителей упаковки. Количество субъектов, которые должны отчитываться, сократилось в 40 раз — с 2 миллионов до примерно 55 тысяч.

«Теперь администрирование не только станет более прозрачным и простым, но и снимет нагрузку с большого числа компаний. К примеру, те, кто раньше фасовал чипсы в пакеты, должны были отчитываться. Теперь отчеты будут ждать только от тех, кто производит пакеты для этих чипсов. Тех, кто производит саму упаковку, гораздо меньше, чем тех, кто фасует товар в эту упаковку. Таким образом и было снижено количество субъектов, которые должны отчитываться», — объяснил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Отчеты по итогам 2023 и 2024 годов необходимо подать до 15 апреля 2025 года в Росприроднадзор. В этот раз отчетность коснется тех, кто работал по старым правилам, и тех, кто по новым. Таких компаний около 2 млн.

По итогам 2025-го, то есть до 15 апреля 2026 года, отчитываться будут уже только те, кто работает по новым правилам РОП. Это производители упаковки, а также производители товаров и импортеры, подпадающие под РОП согласно постановлению № 2414. Таких примерно 55 тысяч.

Ранее мы писали, что с 01.01.2025 повысили норматив утилизации упаковки.