До 31 июля в РФ разрешат без пошлин ввозить картофель, яблоки и морковь

Беспошлинный ввоз некоторых овощей и фруктов начал действовать с 1 января 2025 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений правительства, которые позволят ввозить в Россию картофель, морковь и яблоки без уплаты пошлины.

Документы соотносятся с решением совета Евразийской экономической комиссии, принятому в конце ноября 2024 года. Беспошлинно разрешат ввезти 150 тыс. тонн картофеля, 55 тыс. тонн моркови и 230 тыс. тонн яблок. Льгота будет действовать до 31 июля 2025 года.

«Беспошлинный ввоз картофеля, моркови и яблок будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка», — сказано на сайте кабмина.

Координировать беспошлинный ввоз продукции будет Минсельхоз. Также министерству предстоит выдавать подтверждения соответствия фруктов и овощей параметрам для предоставления тарифной льготы.