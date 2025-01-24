👦 Подростки подали 2,5 тысяч заявок на брокерские счета

Три месяца назад «СберИнвестиции» дали возможность открывать брокерские счета подросткам от 14 лет. За это время они подали 2,5 тыс. заявок, из которых одобрили уже больше 1 тыс., а остальные ждут получения согласия от родителей.
95% подростков сами были инициаторами открыть брокерский счет. Чтобы инвестировать, им нужно получить согласие родителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Сбера.
«Мы видим, что подростки осознанно подходят к выбору активов на фондовом рынке и хорошо диверсифицируют свой портфель. Из ценных бумаг они предпочитают акции — они есть у 54% подростков, открывших брокерские счета», — сказала директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.
Почти треть подростков вкладывают деньги в фонды денежного рынка, 14% держат ОФЗ. Активнее всего инвестируют в Сибирском, Центральном и Приволжском федеральных округах. 68% молодежи начинает с небольших сумм до 5 тыс. рублей.
50% юных инвесторов открыли брокерский счет в 14 лет, а 30% — в 15. Свыше 2 тыс. человек изучили образовательные материалы в приложении «СберИнвестиции».
Несовершеннолетние не могут покупать высокорискованные активы, а также открывать маржинальные позиции. На их брокерском счете есть лимит по сумме пополнения — 25 тыс. рублей в год.
Начать дискуссию