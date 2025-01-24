В 2024 году на рынке РФ появился 61 новый бренд

33 торговые марки создали российские компании. В основном предприниматели открывают свои бренды одежды, обуви, товаров для дома и спорта.

61 новый бренд появился на российском рынке в 2024 году, из них 33 — это отечественные торговые марки и 28 — иностранные.

Китай лидирует среди новых иностранных брендов, вышедших на рынок РФ: представители этой страны составили 25%. На втором месте Италия (14%), а третью строчку делят Германия и Турция (по 11%).

Чаще всего зарубежные бренды появляются в категории одежды и обуви, бытовой техники и косметики. Об этом сказано в исследовании компании Nikoliers.

Большинство компаний открывает свой бренд в Москве (82%). В Санкт-Петербурге новые торговые марки появились в 7% случаев, а 11% предпринимателей выбирают региональные города.

Самые популярные категории для выхода на рынок — одежда, обувь, товары для спорта, для дома, а также сфера общественного питания.