ФАС нашла сговор в торгах на поставку жизненно важных лекарств

Две компании подозревают в сговоре с целью сохранить высокую цену на торгах. Стоимость контракта превысила 664 млн рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против компаний «Просторы здоровья» и МФК «Арфа».

Организации подозревают в заключении антиконкурентного соглашения, чтобы поддержать цены в ходе торгов на поставку лекарственных препаратов. В перечень медикаментов вошли в том числе и те, которые входят в список жизненно важных.

«Организации одерживали победу на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта», — сказано на сайте ФАС.

Начальная максимальная цена контракта превысила 664,6 млн рублей.

Если компании признают виновными, им грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП.

Недавно мы сообщали, что по данным ФАС в 2024 году 820 цен на лекарства снижены в среднем на 16%.