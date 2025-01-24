Никаких «Ягодок»: Wildberries сохранит свое название

Татьяна Ким не будет переименовывать Wildberries. Однако от бренда «Ягодки» не откажутся, ему найдут другое предназначение.

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила, что не будет переименовывать свой бренд в «Ягодки». Однако это наименование зарегистрировали для дальнейшего использования.

«"Вайлдбериз" не будет превращаться в "Ягодки", но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях», — сказала Ким.

В 2022 году компания подавала заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки».

По итогам 2023 года оборот маркетплейса превысил 2,5 трлн рублей. В июне 2024 года компания объединилась с оператором наружной рекламы Russ. Общее юрлицо носит название «РВБ».