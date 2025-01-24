НДС предложили считать по постоплате, а не по отгрузке и авансам

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки товаров либо день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок. И менять это не собираются.

Минфин в письме от 02.09.2024 № 03-07-04/82761 сообщает:

Изменение действующего порядка определения налоговой базы по НДС (определение базы только на день оплаты уже отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг), в том числе для строительной отрасли, нарушит целостность системы налогообложения НДС и может привести к потерям доходов федерального бюджета.

Ведь НДС, выставленный продавцами по отгруженным ими товарам, будет по-прежнему приниматься к вычету покупателями независимо от его уплаты продавцами в бюджет.

Метод исчисления налоговой базы по НДС по мере поступления платы за реализованные товары применялся в России до 01.01.2006 и был отменен, в том числе из-за схем по уклонению от НДС путем сокрытия выручки.

Поэтому Минфин такую идею не поддержал.