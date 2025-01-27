Малый бизнес в торговле и полиграфии начисляет взносы за сотрудников по тарифу 15%, а не 7,6%

Для малого бизнеса действует пониженный тариф страховых взносов 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ. Для малого бизнеса из обрабатывающих отраслей – тариф 7,6% с выплат свыше МРОТ.

Условие для тарифа 7,6%:

основной код ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП входит в перечень;

профильные доходы составляют от 70%.

Перечень кодов ОКВЭД, которые подпадают под тариф 7,6%, утвержден распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.

Кодов ОКВЭД 2 46.49 «Торговля оптовая прочими бытовыми товарами» и 18.12 «Прочие виды полиграфической деятельности» там нет.

При такой деятельности в малом бизнесе нужно применять тариф 15%. Права на тариф 7,6% нет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-15-05/126139.

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