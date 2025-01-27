ФНС объяснила, кто будет платить туристический налог

Физлица, которые предоставляют жилье для временного размещения туристов, тоже будут платить туристический налог с 2025 года.

С 1 января 2025 года региональные власти могут самостоятельно устанавливать туристический налог. Его будут платить компании и физлица, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания.

Налоговая база для туристического налога — стоимость услуги без учета сумм налога и НДС. Ставка в 2025 году не может превышать 1%.

«Налог будет рассчитываться в течение того налогового периода, в котором осуществлялся полный расчет с лицом, приобретающим услугу по временному проживанию», — сказано на сайте ФНС.

Расчет налога не зависит от того, когда гость заселился или частично оплатил услугу. Например, если в марте турист внес предоплату 50% в отель, а заселился в июне и внес оставшуюся половину, то туристический налог нужно исчислить во втором квартале 2025 года по ставке 1%.