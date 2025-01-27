Социальные сети предложили разблокировать, если долю в них продадут россиянам

Если компании, которые владеют заблокированными сайтами, продадут инвесторам из РФ больше 50% активов, то ограничения для пользователей могут снять.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву снимать блокировку с запрещенных сайтов и социальных сетей, если компания согласится продать российским инвесторам долю свыше 50%.

«Представляется целесообразным рассмотрение возможных механизмов возврата справедливого доступа российских пользователей к ранее заблокированным платформам при условии соблюдения ими законодательных норм и национальных интересов Российской Федерации», — сказал Борис Чернышов.

Также он добавил, что доступ российских инвесторов к заблокированным ресурсам поможет этим площадкам соблюдать законодательство.

23 декабря 2024 года объем трафика видеохостинга YouTube из России упал до исторического минимума, а 18 декабря Максут Шадаев рассказал, что половина пользователей этой платформы перешла на российские площадки.