Социальные сети предложили разблокировать, если долю в них продадут россиянам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву снимать блокировку с запрещенных сайтов и социальных сетей, если компания согласится продать российским инвесторам долю свыше 50%.
«Представляется целесообразным рассмотрение возможных механизмов возврата справедливого доступа российских пользователей к ранее заблокированным платформам при условии соблюдения ими законодательных норм и национальных интересов Российской Федерации», — сказал Борис Чернышов.
Также он добавил, что доступ российских инвесторов к заблокированным ресурсам поможет этим площадкам соблюдать законодательство.
23 декабря 2024 года объем трафика видеохостинга YouTube из России упал до исторического минимума, а 18 декабря Максут Шадаев рассказал, что половина пользователей этой платформы перешла на российские площадки.
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