При амортизации ПО можно применять повышающий коэффициент

Нематериальные активы в виде программ для ЭВМ, включенных в реестр российского ПО, для налога на прибыль можно учитывать с повышающим коэффициентом. То есть считать амортизацию от увеличенной первоначальной стоимости.

Амортизация начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем ввода НМА в эксплуатацию.

При этом на дату ввода в эксплуатацию ПО должно быть включено в российский реестр.

Для ПО, введенного в эксплуатацию до 01.01.2025, есть еще одно условие – оно должно относиться к сфере искусственного интеллекта.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.11.2024 № 03-03-06/1/114178.

Напомним, повышающий коэффициент в 2024 году был 1,5, а с 2025 года – 2.

Аналогичное разъяснение также есть в письме Минфина от 13.12.2024 № 03-03-06/1/126137.

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