Налоговики советуют бизнесу свериться по имущественным налогам

Для проведения сверки необходимо в ИФНС запросить выписку из Единого госреестра налогоплательщиков. Выписка предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Особенно рекомендуется провести сверку организациям, имеющим большое количество объектов имущества, а также тем, у которых были разногласия по объектам в прошлом году, сообщает региональное УФНС.

Что касается налоговых льгот по имущественным налогам, то они предоставляются в беззаявительном порядке.

Однако, если у налоговиков нет сведений, подтверждающих право юрлица на льготу, необходимо представить заявление с приложением подтверждающих документов. Сделать это нужно до массового расчета по имущественным налогам, то есть в течение 1-го квартала текущего года.

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