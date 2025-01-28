Уже сегодня эксперт ответит на частые вопросы о налоговых изменениях

Изменения налоговой системы 2025 года касаются всех налогоплательщиков. Получите ответы от эксперта «Клерка» по налоговым изменениям.

Налоговая система страны кардинально меняется с 2025 года. Изменения касаются всех организаций, ИП и физических лиц. Больше всего изменения касаются налогоплательщиков УСН. На бесплатном вебинаре «Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы Клерк.Премиум» разберем самые важные вопросы изменений в налогах и расскажем о наиболее частых вопросах, которые задают бухгалтеры в Клерк.Консультациях. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Обзор изменений-2025 в:

НДФЛ;

налоге на прибыль;

страховых взносах.

2. Плательщики НДС на УСН и условия освобождения от НДС на УСН.

3. Ставки НДС на УСН.

4. Обязанности организаций/ИП на УСН как плательщиков НДС.

5. Порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.

6. Изменения в налоговой декларации по УСН за 2024 год.

7. Частые вопросы по налоговой реформе из Клерк.Консультаций.

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт Рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!