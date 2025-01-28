Водители стали на 27% чаще покупать каско с урезанным покрытием

Чтобы защитить себя от водителей без страховки, россияне оформляют мини-каско. Стоимость такого полиса от 2 до 10 тысяч рублей, тогда как полная версия каско обойдется в 70 тысяч.

В 2024 году продажи каско с неполным покрытием выросли на 27%, такая страховка заняла около четверти рынка. С января по октябрь россияне купили 6,8 млн таких полисов.

Средняя стоимость каско с урезанным покрытием варьируется от 2 до 10 тыс. рублей, тогда как с полным — порядка 70 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Сравни».

В «Абсолют Страховании» продажи таких полисов выросли в семь раз, в МАКС — в два раза, в «Согласии» — на 34%, в «Зетта Страховании» — на 30%, в ВСК — на 27%, а в «РЕСО-Гарантия» — на 18%.

Чаще всего водители покупали защиту на случай аварии по вине других участников движения, которые не застрахованы по ОСАГО. Пресс-служба «Росгосстраха» рассказала, что каждый четвертый клиент вместе с ОСАГО выбирает мини-каско. Это сможет защитить водителя от аварии по вине бесполисных водителей, самокатчиков и велосипедистов.

В Российском союзе автостраховщиков объяснили, что при неполном каско важно найти баланс между экономией и сокращением рисков, иначе можно остаться с обманутыми ожиданиями. Например, такая страховка не включает в себя возмещение, если была авария по вине застрахованного.