Мобильные операторы начнут блокировать звонки с подставных стационарных телефонов

Звонки из-за границы с фейковых российских номеров будут прерывать, чтобы защитить абонентов от мошенников.

Минцифры готовит поправки в закон «О связи», которые обяжут операторов автоматически блокировать звонки из-за границы с подставных городских российских номеров.

Под блокировку попадут телефонные номера, если о них нет информации об уникальном коде идентификации абонента или об абонентском номере, пишут «Известия».

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров считает, что сейчас подменный трафик со стационарных номеров составляет 8-10% от всех мошеннических вызовов. Такую маскировку применяют, когда злоумышленники выдают себя за менеджеров крупных компаний или представителей госорганизаций.