Маркетплейсы отдадут нераспроданные товары на благотворительность и получат льготы

Селлеры смогут сократить расходы на хранение и утилизацию товаров с низкими продажами, передать их на хранение и списать в расходы.

К 20 февраля 2025 года Минпромторг проработает вопрос прямой передачи товаров со складов маркетплейсов на благотворительность.

Это коснется продукции, которая реализуется дольше оптимальных 90 дней. Сейчас общая стоимость таких запасов может достигать 300 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Передача товаров на благотворительность избавит продавцов от расходов на утилизацию и вывоз имущества. Цена хранения продукции варьируется от 0,25 до 0,5 рублей за литр в день. Товары с низкой оборачиваемостью составляют порядка 30% отгружаемых заказов. Они занимают складские площади, которые не предназначены для долгосрочного хранения.

Также селлеры смогут получить налоговые льготы, отправляя нераспроданные товары на благотворительность. Например, их стоимость разрешат отнести к расходам, которые составляют до 1% годовой выручки.

Разберитесь, какие налоговые риски есть при торговле на маркетплейсах и что проверяет у селлеров ФНС. Приходите на бесплатный вебинар «Налоговые особенности и риски торговли на маркетплейсах». Он состоится 4 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре рассмотрим:

Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами. Проверки ФНС селлеров: что проверяют. Спорные вопросы налогообложения селлеров. Селлеры и миграция в льготные регионы. АУСН и маркетплейсы 2025.

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Ждем вас на вебинаре 4 февраля в 11:00 мск!