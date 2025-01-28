Бухгалтер жалуется на пени с платежей, которые уже давно уплачены

В чате ФНС бухгалтер на аутсорсе пишет, что ведет несколько ИП и столкнулся с проблемой: предпринимателям начисляют пени на страховые взносы и налоги, которые уже были уплачены.

«Мы вовремя подавали уведомление на вычет по страховым. У некоторых даже до 10 декабря и до сих пор пени идут на страховые и налог», — жалуется специалист по учету.

Специалист ФНС порекомендовал провести сверку в формате личного приема, на который можно записаться онлайн. Для этого нужно в сервисе «Онлайн-запись на прием в инспекцию» указать информацию о себе, выбрать ИФНС, а также дату и время визита.